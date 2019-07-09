Araç'ta hacı adayları uğurlandı
56 dakika önce
Hac vazifesini yerine getirmek için Araç ilçesinden 24 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Hac
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:31 Kaynak: İHA
vazifesini yerine getirmek için Araç
ilçesinden 24 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Kutsal topraklara gitmek için çekilen kura sonucu belirlenen Araçlı 24 hacı adayı için Veznedar Camiinde uğurlama programı gerçekleştirildi. Cidalcı Ahmet Camii İmam Hatibi Fatih Erkoç
'un sunumu ile gerçekleştirilen uğurlama programı İmam Hatip Eyüp
Erdim'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan
'ın hac farizası ve hac yolculuğunun önemini ifade eden konuşmalarından sonra müftülük memuru Satılmış Şencan, hacı kayıt ve diğer hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Konuşmanın ardından ilahi ve kasideler okundu. Müftü Pehlivan'ın duası ve vedalaşma ile uğurlama programı sona erdi. - KASTAMONU
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