Araç'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Araç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvasında İğdir Ortaokulu şampiyon oldu.

Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvada final maçı İğdir Ortaokulu ile General Şükrü Kanatlı Ortaokulu arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan İğdir Ortaokulu, birinci oldu.

Turnuvada üçüncülük maçında ise Şehit Ünsal Yatılı Bölge Ortaokulu, Hastane takımını 3-1 mağlup etti.

Araç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhsin Safran, kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek için düzenlenen turnuvaya 10 takımın katıldığını söyledi.

Karşılaşmaların centilmence geçtiği bir turnuva olduğunu dile getiren Safran, "Kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın arttığı bir turnuva oldu. Katılım gerçekleştiren oyuncu ve taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kupa ve madalya törenine Kaymakam Osman Sak, Gençlik ve Spor Müdürü Safran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Parmaksız, Belediye Meclis Üyesi Aziz Özelci de katıldı.