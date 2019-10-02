Son Dakika Haberleri: Araç'ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi
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Araç'ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

1 saat önce

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu kampüsünde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere broşür dağıttı.

Araç'ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu kampüsünde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere broşür dağıttı.


Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere madde bağımlılığı ile mücadele rehberi ve 'Güvenli Geleceğe' dair rehberin dağıtımı yapıldı. İçerisinde çeşitli uyarıların ve 'üniversiteye adımını attığın bu andan itibaren her zaman sana uzanan bir dost eli olmayı kabul ediyoruz' mesajının bulunduğu broşürün dağıtımının yanı sıra öğrencilere çay, meyve suyu ve pasta ikramı yapıldı. Ayrıca öğrencilere kalem ve defterde hediye edildi. - KASTAMONU

Kastamonu Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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