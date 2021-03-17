Kastamonu'nun Araç ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçeye bağlı Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine 7 gün önce karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Araç'ın Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının devam etmesi üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Araç'taki köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı - Son Dakika