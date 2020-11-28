Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu Virajı alamayan cip takla attı Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı.

Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu Virajı alamayan cip takla attı ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A. Ç. idaresindeki 03 HH 141 plakalı cip, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atarak yan dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü yara almadan kurtulurken takla atan araçtan sızan yakıt yola aktı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken araç, çekici yardımıyla takla attığı yerden kaldırıldı.

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu

Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor

500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı

Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı