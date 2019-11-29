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Araç takla attı, sürücüsü yaşamını yitirdi

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı.

Araç takla attı, sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Kınık-Bergama karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamdi Kutlu (57) idaresindeki 35 F 3173 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yolda takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hamdi Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Kutlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hamdi Kutlu'nun Bergama Belediyesinde işçi emeklisi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Bergama, Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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