Araç talebi yüzde 12 azalacak

IHS Markit raporuna göre, küresel otomobil satışları insan hareketinin kısıtlandığı 2020'de yüzde 12 düşebilir. Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 80'ini oluşturan Avrupa'da ise yüzde 13,6'lık düşüş öngörülüyor.