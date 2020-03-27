Araç talebi yüzde 12 azalacak
18 dakika önce
IHS Markit raporuna göre, küresel otomobil satışları insan hareketinin kısıtlandığı 2020'de yüzde 12 düşebilir.
IHS Markit raporuna göre, küresel otomobil satışları insan hareketinin kısıtlandığı 2020'de yüzde 12 düşebilir. Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 80'ini oluşturan Avrupa'da ise yüzde 13,6'lık düşüş öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:02
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