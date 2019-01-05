Son Dakika Haberleri: Araç Taşımacılığının Böylesi

Araç Taşımacılığının Böylesi

32 dakika önce

Araç taşımacılığının böylesiADIYAMAN - Adıyaman'da, forklift ile taşınarak götürülen bir kamyoneti gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Araç taşımacılığının böylesi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, forklift ile taşınarak götürülen bir kamyoneti gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Yunus Emre Mahallesi Marangozular Sitesi yakınlarındaki hurdaya ayrılmış bir kamyonet forklift üzerine konularak taşındı. Sokak arasından forklift ile götürülen kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonlarıyla da olayı görüntüledi. Forklift ile havaya kaldırılarak taşınan kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Adıyaman, Araç, Genel
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