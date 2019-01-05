Araç Taşımacılığının Böylesi
32 dakika önce
Araç taşımacılığının böylesiADIYAMAN - Adıyaman'da, forklift ile taşınarak götürülen bir kamyoneti gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Araç
taşımacılığının böylesi
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, forklift ile taşınarak götürülen bir kamyoneti gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Yunus Emre Mahallesi Marangozular Sitesi yakınlarındaki hurdaya ayrılmış bir kamyonet forklift üzerine konularak taşındı. Sokak arasından forklift ile götürülen kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonlarıyla da olayı görüntüledi. Forklift ile havaya kaldırılarak taşınan kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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