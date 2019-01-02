Araç Temizlik Hizmetleri Sektörü Türkiye'de Nasıl Bir Konum Sahip?

Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Sektörün aslında çok gelişmediğine dikkat çeken Tuncel, "Oto yıkama yıllardır aynı şekilde yapılan bir hizmet. Ama biz bu hizmeti su kullanmayarak ve aracın bulunduğu yere giderek farkımızı ortaya koyduğumuza inanıyoruz" dedi.

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