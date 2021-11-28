ARAÇ TUTKUNLARI DÜZCE'DE BULUŞTU - Son Dakika

DÜZCE'de, 1975 ile 1993 arasında üretilen Murat 124 ve Serçe model gibi araç sahipleri Düzce'de bir araya geldi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ki kentlerde bulunan ve özellikle Murat 124 ile Serçe araç tutkunları Düzce Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Araçlar sergilenirken vatandaşlar ilgiyle inceledi. En yaşlısı 1975, en genci ise 1993 model araçları gören vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Salih Gül, "Batı Karadeniz bölgesi olarak klasik Murat 124 ve Serçe arabalarımızla Düzce'de toplandık. İlerleyen yıllarda konser tadında etkinlikler yapacağız. Hangi araç ne kadar dikkat çekiyor? Hangi araç daha güzel? Ses sitemi olarak hangi araç daha iyi? Nostaljiyi en çok hangi araç yaşatıyor? Bunlara dikkat ederek birinci, ikinci ve üçüncü seçiyoruz. Böyle etkinlikler yapıyoruz. Burada en yaşlı araba 1975 model en genç araba ise 1993 model" dedi.