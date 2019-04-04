Son Dakika Haberleri: Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde kontrolden çıkan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde kontrolden çıkan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı- Derik karayolunda plakası öğrenilemeyen araç, sürücü Naşit Abiş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yaralılar Naşit Abiş ve annesi Cahide Abiş Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Cahide Abiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:08 Kaynak: İHA

Derik, Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa
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