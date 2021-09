Araç üstü çadır kampında geçen yazın lideri Ankara - Son Dakika

Araç kiralama sektörünün yerli markalarından Rent Go Camp markasıyla müşterilere sunulan araç üzeri çadır ürünü en çok Ankara'da ilgi gördü.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde tatilini izole bir şekilde geçirmek isteyenlerin sayısı yükseldi. Bu durum kampa önceden çok ilgi duymamış hatta doğada konaklamaya mesafeli olan kişilerin bile kamp alternatifini değerlendirmesini sağladı. Kamp yapanlar hem şehrin stresinden uzaklaşabiliyor hem de sağlık riskini artırmadan tatil yapabiliyorlar. Tüm bu nedenlerle doğada konaklamak isteyenler birdenbire çok büyük harcamalar yapmayı tercih etmedikleri için kiralamaya yöneldiler. Bu noktada Rent Go Camp ürünü hem fiyatıyla hem konforuyla 2021 yazının gözdesi oldu.

Bir dakika gibi kısa bir sürede açılarak kullanıma hazır hale gelen Rent Go Camp ürünü düşük ağırlığı ile aracın yakıt tüketimine de olumsuz etkide bulunmuyor. Kamp yaparken gerekli olan çarşaf, sıvı sabun ve şampuan da Rent Go firması tarafından temin ediliyor. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi açısından Rent Go Camp ürünü orta sedan, Lux sedan, van ve suv kategorilerinde araçlarla birlikte temin ediliyor. Bu araçlar arasından 2021 yazında en çok tercih edileni ise Ford Tourneo Courrier oldu. Müşterilerin çoğunlukla kampa giderken çok eşya aldıklarını belirten Rent Go yetkilileri büyük araçların bu noktada daha çok tercih edildiğini belirtiyorlar.

En çok Ankara'da ilgi gördü

Rent Go Camp markasıyla müşterilerine sunduğu araç üzeri çadır ürününün en çok Ankara'da ilgi gördüğünü belirtti. Yurt genelinde bu yıl oldukça çok talep gören ürün için satışlarda Ankara'yı İstanbul ve İzmir illeri takip etti.

Müşterilerinin özellikle Ağustos ayında Rent Go Camp ürününe yoğun ilgi gösterdiklerini ileten firma yetkilileri kiralama süresinin ağırlıklı olarak 2 gün olduğunu belirtiyorlar. Rent Go Camp aracını kiralamak isteyenlerin önemli çoğunluğu rezervasyonunu www.rentgo.com adresinden yaparken Türkiye genelindeki Rent Go şubelerinden ya da 444 40 61 numaralı rezervasyon merkezi aracılığıyla da hizmet alınabiliyor.