Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı

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Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin