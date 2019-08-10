Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı
33 dakika önce
Söke-Milas karayolu Danişment Mahallesi'nde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
Söke- Milas
karayolu Danişment Mahallesi'nde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı. Bir şirkete ait 35 ZYU 14 plakalı kamyonet seyir halinde iken elektrik iç tesisatında meydana gelen kısa devre sonrası alev aldı. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı tüm müdahaleye rağmen araç ve içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı. Eşyalar arasında beyaz eşyaların çoğunlukta olduğu öğrenildi.
(Bekir Tosun/İHA)
Bursa Orhangazi tünelinde araç yandı Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin