Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! - Son Dakika

Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!

18.05.2021 17:47

Adalet Bakanlığı ev ve araç alım ve satımında dolandırıcılığın önüne geçmek için düğmeye bastı. Buna göre, konut ve araç dolandırıcılığında tüzel bilirkişi uygulamasına geçecek. Yeni dönemde hakim bu uzmanların hazırladığı rapora göre karar verecek.

Adalet Bakanlığı konut ve araç alım satımında en önemli sorunlardan birini ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Bundan böyle mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hâkim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, hâkim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden verecek.

"TUTARSIZ RAPORLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

TBMM'de milletvekillerine yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, "Taşınmaz, motorlu taşıt değerleme ve muhasebe alanlarında tüzel kişi bilirkişilik uygulaması başlıyor. Kurumsal bir yapıda bu raporlamaların sağlanması mağduriyetleri giderecek, birbirinden tutarsız raporlamaların önüne geçilecektir" diye konuştu.

"PİLOT UYGULAMA BAŞLADI"

Tüzel bilirkişilikte Adalet Bakanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ ile Ankara'da pilot uygulama başlattığını söyleyen Başara, "Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu ülke genelinde yaygınlaştırıp resmî listelere de, tüzel kişileri de özellikle başta bu üç alanda kazandıracağız" dedi.

"UYAP'A ENTEGRE EDECEĞİZ"

Türkiye'de müstakil bir Bilirkişilik Kanunu'nun 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başara, "2017 yılında ilk kez 7 bölgede bilirkişilik bölge kurullarımız kuruldu. 2017-2020 yılları arasında toplam 2 bin 904 bilirkişi sistemden çıkarıldı. Kanunla, temel etik ilkelere aykırı, güven duygusunu sarsıcı tutum, davranışlar içerisinde bu faaliyeti yürüten... Rüşvettir, emniyeti suistimaldir, zimmettir. Bu tarz suçlamalara maruz kalındığında buna ilişkin yaptırımlarla derhâl müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bilirkişilik için görevlendirme rehberi çalışmasına başladıklarını ifade eden İzzet Başara, "Bunu UYAP'a entegre edeceğiz" diye konuştu.

Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!

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Son Dakika Ekonomi Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! - Son Dakika Ekonomi


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