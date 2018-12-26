Araç ve Yaya Trafiğini Kolaylaştırma Adına Önemli Düzenleme
1 saat önce
Bilecik İl Trafik Komisyonu kararı gereğince İsmetpaşa ve Gazipaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde önemli düzenlemeler yapıldı.
Bilecik
İl Trafik Komisyonu kararı gereğince İsmetpaşa ve Gazipaşa
Mahallesi'ndeki bazı caddelerde önemli düzenlemeler yapıldı. Araç
ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, İsmetpaşa Mahallesi
Kozabirlik Okulu ile bir ekmek fırını arasındaki bölgede tek yön çalışması gerçekleştirilirken; Dedeoğlu Caddesinde yol bölünerek daha sağlıklı çift yönlü akış sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca ekmek fırını ile Osmangazi
Ortaokulu arasındaki alanda ise cadde geliş ve gidiş şeklinde düzenlendi.
İl Trafik Komisyonu kararı gereği, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından desinatör çalışması gerçekleştirilerek, söz konusu düzenlemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile belirtilen alanlarda yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:06 Kaynak: İHA
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