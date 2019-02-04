Araç Yangını

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hikmet Göç'ün kullandığı 07 UD 307 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.



Sürücünün aracı durdurmasının ve inmesinin ardından alev alan otomobildeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Otomobilde hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı