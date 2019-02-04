Son Dakika Haberleri: Araç Yangını

Araç Yangını

43 dakika önce

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hikmet Göç'ün kullandığı 07 UD 307 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Sürücünün aracı durdurmasının ve inmesinin ardından alev alan otomobildeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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