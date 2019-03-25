Son Dakika Haberleri: Araç Yangını

Araç Yangını

31 dakika önce

İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Sevnur A. idaresindeki 34 ZJ 5087 plakalı otomobilin motor kısmı, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacıpervane Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Aracından çıkan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolda trafik akışı bir süre sağlanamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Silivri, İstanbul, Güncel
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