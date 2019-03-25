Araç Yangını
31 dakika önce
İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
İstanbul
'un Silivri
ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Sevnur A. idaresindeki 34 ZJ 5087 plakalı otomobilin motor kısmı, Piri Mehmet Paşa
Mahallesi Hacıpervane Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracından çıkan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolda trafik akışı bir süre sağlanamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:44 Kaynak: AA
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