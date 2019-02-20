Araç Yangını Korkuttu
2 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halinde motoru tutuşan kamyonet yandı.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde park halinde motoru tutuşan kamyonet yandı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Cumhuriyet Meydanı
'nda meydana geldi. 10 Z 0455 plakalı özel bir firmaya ait kamyonet park halindeyken bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çevre sakinleri durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye
Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:14 Kaynak: İHA
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