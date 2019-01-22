Son Dakika Haberleri: Araç Yangını Vatandaşları Sokağa Döktü

Araç Yangını Vatandaşları Sokağa Döktü

1 saat önce

Ümraniye'de bir binanın bahçesinde park halindeki 2 araç aniden yanmaya başladı.

Araç Yangını Vatandaşları Sokağa Döktü, System.String[]
Ümraniye'de bir binanın bahçesinde park halindeki 2 araç aniden yanmaya başladı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, yangın binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'deki Yukarıdudullu Mahallesi Nevruz Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede hafif ticari aracın hemen arkasında bulunan kamyonete de sıçradı. 7 katlı bir apartmanın hemen yanında iki aracın birlikte yanmaya başlaması üzerine binadaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Binada ve sokakta oturan aileler panikle kendilerini sokağa atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması bir süre daha devam etti.

Olay sırasında apartmanda olduğunu belirten bir vatandaş, "Öndeki araç şase yapmış. Araçlar oraya yeni bırakılmış. Binada çok insan vardı. Apartman 7 katlı. Hemen itfaiyeye haber verildi" diye konuştu.

Araçların her ikisinin de sahibi olan Hasan Erol, "Yangın neden çıkmış bilmiyorum. Ben yoldaydım, aradılar hemen döndüm geldim. Araçların ikisi de benim" dedi.

Öte yandan, binadan çıkan yaşlı kadının yaşadığı şok kameralara yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Ümraniye, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu

PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu Ziyaret Saati Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:45:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araç Yangını Vatandaşları Sokağa Döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]