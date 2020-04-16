Araç yarışlarını izlemek için toplanan gençlere para cezası - Son Dakika

ISPARTA'da, çok sayıda sürücünün yarış için toplandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Araçları izlemek için gelen, 20 yaşından küçük ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye, toplam 35 bin 826 liralık ceza uygulandı.

Isparta'da, 11 Nisan'da Petek Sanayi içinde araçlarla yarış yapılmak için toplanıldığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Trafik ekipleri, 7 araçla ilgili 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten 924'er liralık idari para cezası uyguladı. Trafikten men edilen araçları izlemek üzere gelen, 20 yaşından küçük olan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye ise toplam 35 bin 826 lira idari para cezası uygulandı.