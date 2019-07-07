Son Dakika Haberleri: Araç yayalara çarptı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Araç yayalara çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Bayrampaşa'da bir otomobil, yola çıkan 2 kişiye çarptı, 1 yaya yaşamını yitirdi.

Araç yayalara çarptı: 1 ölü, System.String[]
Bayrampaşa'da bir otomobil, yola çıkan 2 kişiye çarptı, 1 yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Otogarı önünde TEM Otoyolu istikametine seyir halinde olan lüks otomobil, yaya geçişi olmayan noktada önüne çıkan iki kişiye çarparak durabildi.
Kazanın ardından 112 Acil Servis Ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Zeki Çintak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralı İhsan Karakaya'nın tedavisi sürüyor.
Öte yandan, otomobilin sürücüsü Fatih C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:14 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Bayrampaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 18:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araç yayalara çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]