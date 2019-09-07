Son Dakika Haberleri: Araca giren arı kazaya neden oldu
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Araca giren arı kazaya neden oldu

36 dakika önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Araca giren arı kazaya neden oldu, System.String[]

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Bişkin (21) yönetimindeki 56 DA 467 plakalı hafif ticari aracın içine merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında arı girdi.

Arıdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak Botan Çayı kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.


Yaralanan sürücü Bişkin, Davut (21) ve İbrahim Bişkin (25) ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Bişkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Meydandere, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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