Araca Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı
2 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay dün saat 17.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi, Son Sokak'ta meydana geldi. Harun Çetin 45 TM 860 plakalı hafif ticari aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra sağ ön teker bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar tarafından uyarıldı. Aracı durduran Harun Çetin, klima kayışına sıkışan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri, sağ ön tekeri söküp, kayışın bulunduğu bölgeye ulaştı. 25 dakikalık çalışmayla kediyi çıkardı. Kurtulan kedi, hızla olay yerinden uzaklaştı. Araç
sahibi Harun Çetin, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, "2 metre kadar gitmiştim ki Allah'tan kediyi vatandaşlar fark edip, uyardı. Yoksa telef olabilirdi" dedi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:08 Kaynak: DHA
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