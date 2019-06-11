Son Dakika Haberleri: Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Fatih'te, bir aracın içine sıkışan yavru kedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Fatih'te, bir aracın içine sıkışan yavru kedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Caddesi'ndeki bir otoparktan gelen kedi sıkışması ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri 3 dakikada olay yerine ulaştı.
Kedinin, otomobilin içindeki plastik panele sıkıştığını tespit eden itfaiyeciler, ilk olarak kaputun içinden hayvana ulaşmaya çalıştı. Daha sonra araç otopark dışına çıkarılarak kurtarma çalışmalarına Millet Caddesi'nin kenarında devam edildi. Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada oksijen sıkılarak yavru kedinin sıkıştığı panelden kurtulması sağlandı.
Sağlık durumu kontrol edilen kedi parka bırakıldı. Araç sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:53 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İGDAŞ, CHP'li Mahmut Tanal'ın işten çıkarma iddialarını yalanladı Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı İBB hangi aracın hangi köprüyü kullanacağına dair grafik yayınladı Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]