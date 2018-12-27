Son Dakika Haberleri: Araca Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Araca Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

32 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araca Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 45 TM 860 plakalı hafif ticari aracın sağ ön teker bölümünden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler, araç hareket ettiği sırada sahibini uyardı. Aracın sürücüsü Harun Çetin, klima kayışına sıkışan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, 25 dakikalık çalışma sonucunda aracın sağ ön tekerini söküp, kayışın bulunduğu bölgeyi gevşetti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, hızla olay yerinden kaçtı.

Aracın sürücüsü Harun Çetin, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, "2 metre kadar gitmiştim ki Allah'tan kediyi vatandaşlar fark edip, uyardı. Yoksa telef olabilirdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:49 Kaynak: DHA

Subaşı, Turgutlu, Manisa, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Definecilerin Ortaya Çıkardığı Tavus Kuşu Mozaiği 1800 Yıllık 3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti

15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:21:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araca Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]