Son Dakika Haberleri: Aracı bağlanan sürücü "ceza yıldıramaz. egzozumu çiftleyeceğim" deyince gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Aracı bağlanan sürücü "ceza yıldıramaz. egzozumu çiftleyeceğim" deyince gözaltına alındı

1 saat önce

ESENLER'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi.

Aracı bağlanan sürücü
ESENLER'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi. Olayı sosyal medyadan duyuran, cezanın kendisini yıldırmayacağını belirterek egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söyleyen sürücü gözaltına alınarak, hakkında  "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi'nde 13 Eylül'de uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama sırasında abart egzozlu bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Oğuzhan A'ya   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince abart egzoz ve ehliyetini vermemesinden toplam 2 bin 229 lira cezası kesti. Öte yandan otomobildeki abart egzoz sökülene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"CEZA YILDIRAMAZ" DEDİ
Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül'de sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı. Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Esenler, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İznik'te milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosili kalıntısı bulundu
TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracı bağlanan sürücü "ceza yıldıramaz. egzozumu çiftleyeceğim" deyince gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]