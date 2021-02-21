Aracı ile çarptığı çocuğu bırakıp kaçan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Kerim D., TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Çocuğa çarpıp kaçan sürücü gözaltına alınırken, ağır yaralı çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - İSTANBUL