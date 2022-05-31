ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR - Son Dakika
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ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

31.05.2022 10:04

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde kango tipi ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde kango tipi ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.

Göle ilçesindeki Oltu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeğinin kango tipi ticari aracın altında sıkıştığını gören vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, köpeğin zarar görmemesi için aracı çalıştırmadı. Sıkıştığı yerden çıkamayan köpeği kurtarmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi, el birliğiyle aracı kaldırmakta buldu. Vatandaşların kaldırdığı aracın altından kurtulan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların, sokak köpeğini kurtarma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR
ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

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Kaynak: DHA

Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR - Son Dakika


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