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Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: AA
Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.
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