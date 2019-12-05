Son Dakika Haberleri: Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları devam ediyor

Taşdelen, İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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