Son Dakika Haberleri: Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi
Son Dakika Güncel Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına ara verildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına ara verildi.

Taşdelen'in (30) aracının bulunmasının ardından, sabahtan bu yana jandarma, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri arama yaptı.

Dalgıçlar ve AFAD ekipleri kanalın 7 kilometresinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma iz takip köpeğiyle çeltik arazilerinde, diğer ekipler ise drone ile havadan arama yaptı.

Havanın kararmasıyla çalışmalara yarına kadar ara verildi.

Taşdelen'in ailesi de arama çalışmaları boyunca olay yerinden ayrılmadı.

Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlatmıştı.

Aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmalarına ara verildi

Taşdelen, Edirne, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:25 Kaynak: AA
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