Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı. 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cesedine ulaşıldı.