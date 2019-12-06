Son Dakika Haberleri: Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı
Son Dakika Güncel Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı.

Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı. 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cesedine ulaşıldı.

Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı

Taşdelen, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim için yaptığı başvuru...
Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]