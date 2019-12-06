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Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı
6 saat önce
Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:47 Kaynak: AA
Aracı kanalda bulunan avukatın cesedine ulaşıldı. 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cesedine ulaşıldı.
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