ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU - Son Dakika
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ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU

15.05.2022 14:40

Sancaktepe'de kavgalı olduğu kuzeni tarafından aracı kundaklanan Tarık Bozat, "Daha önce aracımın camına balta sapladı, bir de kez yaktı, dün de kundakladı.

Sancaktepe'de kavgalı olduğu kuzeni tarafından aracı kundaklanan Tarık Bozat, "Daha önce aracımın camına balta sapladı, bir de kez yaktı, dün de kundakladı. Her defasında yakalandı, hapis cezası aldı ama, çıkar çıkmaz yine yapıyor. Bu olayda da gözaltına alındı ama, adliyede serbest bıraktılar" dedi.

Akpınar Mahallesi'nde iki gün önce gece saatlerinde yaşanan olayda, Tarık Bozat'a ait hafif ticari araç sokakta park halindeyken yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yangının kasklı bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi. Şüphelinin Kadir Bozat olduğu belirlendi. Aracın sahibi Tarık Bozat'ın kuzeni olduğu öğrenilen şüpheli, Ümraniye'de gözaltına alındı. Kadir Bozat suçunu itiraf ederken, Tarık Bozat ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia etti. Bozat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTILAR, ARACIMA 3 KEZ SALDIRDILAR"

Tarık Bozat pandemi döneminde tartışma yaşadıklarını belirterek, "Üç ay sonra benim aracıma bir saldırı olduğu. Camına balta sapladılar. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, köye gittik. Orada üzerimize ateş açtılar. Kardeşim ayağından vuruldu, ben de yaralandım. Biraderim bir buçuk ay hastanede yattı. Üzerinden 3 ay geçtik arabamın üzerine benzin döküp yaktılar. Şüpheli amcamın oğlu. Suçunu itiraf etti ama denetimli serbestlikle tedbiriyle serbest bıraktılar. Yargılama sonunda 4 yıl hapis cezası aldı. Bir ay sonra bu aracımı kundakladı, kamera kayıtlarında var. Yine yakalandı, gözaltına aldılar, dün adliyeye çıktı. Yine serbest bıraktılar. Bu benim ikinci aracım, üçüncü saldırı. Artık bir araç daha almayı düşünmüyorum" dedi.

"SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA KLİP ÇEKİYORLAR

Yaşananların nedeninin karşı tarafa göre arazi meselesi olduğunu söyleyen Bozat, "Bize göre arazi meselesi yok. Bizim onlarla hiçbir husumetimiz olmadığı halde, olay buralara kadar geldi. Dün öğleden sonra adliyede serbest bırakıldıktan sonra, bir klip çekiyorlar, 'Beş sene de geçse bu dava bitmez' diyorlar. Hatta, 'Bu da mı bu gol değil Hakim Bey' diye paylaşımda bulunmuşlar. Yani bizi tahrik ediyorlar şu an" diye konuştu.

ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU
ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU
ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU
ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU

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Sancaktepe, Tragger, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARACI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI BU ÜÇÜNCÜ OLDU - Son Dakika
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