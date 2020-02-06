Aracı kurum "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" satışı yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aracı kurum 'Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi' satışı yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Aracı kurum "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" satışı yapılacak

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), kapalı teklif usulü ile bir adet aracı kurum "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" satılacağını duyurdu.

Aracı kurum

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), kapalı teklif usulü ile bir adet aracı kurum "Alım Satım

Aracılığı Yetki Belgesi" satılacağını duyurdu.

SPK'nın internet sitesinde yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"YTM tarafından bir adet aracı kurum 'Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi' kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin, YTM'nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinde duyurular sayfasında yer

alan Teklif Formu'nu kullanarak 30 Nisan'a kadar YTM'ye başvurmaları ve teklif

ettikleri bedelin yüzde 3'ünü nakden teklif süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içinde geçici teminat

bedeli olarak TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 IBAN nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici

teminat bedelleri teklif sahiplerine iade edilecektir.

İhaleye katılacak olanların, SPK düzenlemelerinde yer alan, aracı

kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-35'ler ile ilgili ortak komisyon kurulması fikrinde netice alamadık Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracı kurum "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" satışı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]