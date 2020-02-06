Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), kapalı teklif usulü ile bir adet aracı kurum "Alım Satım

Aracılığı Yetki Belgesi" satılacağını duyurdu.

SPK'nın internet sitesinde yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"YTM tarafından bir adet aracı kurum 'Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi' kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin, YTM'nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinde duyurular sayfasında yer

alan Teklif Formu'nu kullanarak 30 Nisan'a kadar YTM'ye başvurmaları ve teklif

ettikleri bedelin yüzde 3'ünü nakden teklif süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içinde geçici teminat

bedeli olarak TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 IBAN nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici

teminat bedelleri teklif sahiplerine iade edilecektir.

İhaleye katılacak olanların, SPK düzenlemelerinde yer alan, aracı

kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir."