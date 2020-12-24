Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri - Son Dakika

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri

24.12.2020 11:46
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri, System.String[]

Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak. İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri.

Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1'inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7'nci basamağa doğru gidiyor. 7'nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan her ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.

EN PAHALI İL İSTANBUL

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek. İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi. Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.

EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE

En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

İşte il il 2021'de trafiğe yeni kayıt edilecek 4. basamak trafik sigortası tutarları:

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri

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Son Dakika Ekonomi Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri - Son Dakika Ekonomi


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