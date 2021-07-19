Aracı ters kapana sürdü, 3 lastiği birden yarıldı! Hastane önünde aracı görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Fransa'dan gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen gurbetçi bir vatandaş EM 285 LP plakalı aracı ile rahatsızlanınca hastanenin yolunu tuttu. İddiaya göre, sürücü gece geç saatlerde geldiği hastanede uyarı levhalarını fark etmeyince aracı ile ters kapanın üzerinden geçti.

3 LASTİĞİ BİRDEN YARILDI

Aracın 3 lastiği birden yarılan otomobili gurbetçi vatandaş ardından hastanenin Acil Servisi önüne park ederek oto lastikçi çağırdı. Olay yerine gelen lastikçi ise yarılan lastikleri söküp aracı takoz diye tabir edilen desteklerin üzerine koydu. Araç sahibi daha sonra lastiklerini yaptırmak ve yardım çağırmak için bölgeden ayrılınca otomobil Acil Servisin önünde kaldı.

HASTAYA GELENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Hastaneye gelen vatandaşları ilginç görüntüyü görenler ise önce şaşkınlık yaşarken daha sonra olaya anlam vermeye çalıştı. Hastane güvenlik görevlileri ise olay üzerine önce araç sahibine ulaşmaya çalıştı bunda başarılı olamayınca ise sonrasında polisi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri ise ilginç olayla ilgili inceleme başlattı.