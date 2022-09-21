ARACI TRAFİKTEN MENEDİLEN SÜRÜCÜNÜN ÇOCUĞU, POLİS OTOSUYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ -- - Son Dakika
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ARACI TRAFİKTEN MENEDİLEN SÜRÜCÜNÜN ÇOCUĞU, POLİS OTOSUYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ --

21.09.2022 14:37

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan tescilsiz triportör trafikten menedildi, ehliyetsiz sürücü Ramazan Ş.?ye para cezası uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan tescilsiz triportör trafikten menedildi, ehliyetsiz sürücü Ramazan Ş.?ye para cezası uygulandı. Ramazan Ş.?nin araçtaki hasta kızı Roza Ş. (3) ise polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl- Alanyurt kara yolunda yaptıkları uygulamada bir triportörü durdurdu. Yapılan incelemede aracın tescilsiz, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ramazan Ş.?ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai kesildi, araç da trafikten menedildi.

Ramazan Ş. rahatsız olan kızını Yenişehir ilçesinden İnegöl'e hastaneye getirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, aileyi ekip otosuyla özel bir hastaneye götürdü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARACI TRAFİKTEN MENEDİLEN SÜRÜCÜNÜN ÇOCUĞU, POLİS OTOSUYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ -- - Son Dakika

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