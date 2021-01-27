Aracı yanan sürücünün yardımına polis yetişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Aracı yanan sürücünün yardımına polis yetişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangını polis memuru söndürdü. Polis memurunun yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangını polis memuru söndürdü. Polis memurunun yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, geçtiğimiz gün Dörteylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmında LPG kitinden dolayı yangın çıktı. Motor kısmı alev alev yanan otomobilin sürücüsü, panik içerisinde araçtan indi ve yangını söndürmek için çabalamaya başladı. Aracı yanan çaresiz sürücünün imdadına Sivas Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru yetişti. Polis memuru, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Aracı yanan çaresiz sürücünün yaşadıkları ve polis memurunun yanan araca müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Söndürme çalışmaları sonrasında araç, sahibi tarafından çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.