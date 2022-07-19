Vali, aracı yanan vatandaşın imdadına yetişti - Son Dakika
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Vali, aracı yanan vatandaşın imdadına yetişti

19.07.2022 20:01

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederken bulvar üzerinde bir minibüste çıkan yangını fark edince makam aracından inerek sürücünün imdadına yetişti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederken bulvar üzerinde bir minibüste çıkan yangını fark edince makam aracından inerek sürücünün imdadına yetişti. Minibüste çıkan yangın, valinin makam aracındaki tüple söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.'nin kullandığı bir minibüs, seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı. Sürücü, trafiğin yoğun olduğu noktada araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da o sırada 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ailesine ziyarete giderken bulvar üzerindeki aracın yandığını fark etti. Vali Tekbıyıkoğlu, korumasıyla birlikte makam aracındaki yangın söndürme tüpünü de alarak minibüste çıkan alevlere müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.

Araçta bulunan sürücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekbıyıkoğlu, daha sonra ziyaretlerini yapmak için olayın yaşandığı yerden ayrıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında minibüste maddi hasar oluştu.

(Hasan Ay/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali, aracı yanan vatandaşın imdadına yetişti - Son Dakika

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