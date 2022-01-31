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Aracı yandı, üzüntüden "Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok" dedi - Son Dakika

Aracı yandı, üzüntüden "Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok" dedi

31.01.2022 21:36
Aracı yandı, üzüntüden "Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok" dedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücü park ederken motorunda yangın çıkan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücü park ederken motorunda yangın çıkan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi oto bakım ustası, "Garibin bir arabası vardı, bu saatten sonra o da kalmadı. Yananı görür Allah" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 3. Sokak'ta meydana geldi. Oto bakım ustası Atalay Berkiten, otomobilini evinin yakınına park etmeye çalıştığı esnada aracın motorunda yangın çıktı. Panik içinde araçtan atlayan Berkiten, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Yangın sonrası üzüntüsü gerginliğe dönüşen Atalay Berkiten'i Havuzlar Polis Karakolu amiri sakinleştirdi. Aracının bir anda yandığını ifade eden Berkiten, "Arabayı park etmeye yer arıyordum. Bir anda alev almaya başladı. Garibin bir arabası vardı o da yandı, artık bu saatten sonra o da yok. Yananı Allah görür" diye konuştu.

Büyük hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - TEKİRDAĞ

Aracı yandı, üzüntüden Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok dedi
Aracı yandı, üzüntüden Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok dedi
Aracı yandı, üzüntüden Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok dedi

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Otomobil, Tekirdağ, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracı yandı, üzüntüden 'Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracı yandı, üzüntüden "Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok" dedi - Son Dakika
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