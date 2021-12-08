Aracı yanmaktan böyle kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika

Avcılar'da yer altındaki elektrik kablolarının alev alev yandığı sırada toplanan vatandaşlar, park halindeki aracı zarar görmemesi için el birliğiyle çekmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, alevlerin sıçradığı araçta hasar oluştu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Fidan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce çalışma yapılan kaldırımdaki yer altında bulunan elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ihbarda bulunurken, kablolar alev aldı. Bu sırada orada bulunan vatandaşlar aracı çekmek istedi. Aracı el birliğiyle çekmeye çalışan vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Sokakta oturan Cengiz Çolak isimli vatandaş ise, yangın tüpüyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca yangın araca sirayet etti. Aracın sol arka tekerleği ile tamponu yandı. Sokakta paniğe neden olan yangın, elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında Özer Uzunhal'a ait araç zarar gördü. İşte olan Uzunhal, polisin haber vermesiyle olay yerine gelerek aracını çekti.

Öte yandan kablolar ile aracın alevli şekilde yandığı anlar ile vatandaşların aracı çekmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yangın tüpünü alıp geceliklerle müdahale ettim"

Yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalışan Cengiz Çolak, "Elektriklerin gittiğini fark ettim. Saat 08,30 gibi elektrikler gidip geldi. Hatta televizyona bir şey olmasın diye sigortayı falan indirdim. Sonra annemin sesini duydum dışarıda araba yanıyor diye, sokağa baktım sanki biri yerde teneke sürtüyor. Sağıma baktım, yangın çıktığını fark ettim. Evde olumsuzluklara karşı yangın tüpüm var. Hemen onu kaptım indim aşağıya, geceliklerle indim. Elektrik yangını olduğunu fark ettim. Yangın tüpünü bastım ama benim tüp ufak olduğu için yetmedi. Çevrede halka seslendim tüp var mı diye, kimsede tüp çıkmadı. Bir arkadaş getirdi, onları da üzerine bastım arabaya, bu sefer yangın arabaya sıçradı. Arka lastik yandı, oradan arka tampona sıçradı. Arabanın kasası, tamponu alevli yandı. Sonra itfaiye geldi, müdahale ettiler" diye konuştu. - İSTANBUL