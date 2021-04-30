Aracılık alanında uluslararası iş birliği - Son Dakika

Ge projeleri destekleme programı kapsamında Türkiye, İtalya ve İspanya'nın iş birliği çalışmalarını içeren EUREKA Projesi hayata geçiyor. Bu kapsamda bir firma ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) iş birliği ile hazırlanan inovasyon projesi desteklenmeye hak kazandı.

EUREKA Programı kapsamında TÜBİTAK/TEYDEP 1509 projesiyle Türkiye, İtalya ve İspanya ortaklığında sürdürülecek olan "Arı Kolonisinin Gelişimlerinin Desteklenmesi Amacıyla Sıvı Formda Proteinli, Probiyotik Katkılı Yenilikçi Arı Yemi ve Yemlik Ürünlerinin Geliştirilmesi" isimli inovasyon projesinde Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) danışmanlığın yanı sıra Türkiye tarafındaki saha çalışmalarını yürütecek.

Sanayi İşbirlikleri Ağı EUREKA programı, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası iş birliği platformudur. 9200117 nolu "Arı Kolonisinin Gelişimlerinin Desteklenmesi Amacıyla Sıvı Formda Proteinli, Probiyotik Katkılı Yenilikçi Arı Yemi ve Yemlik Ürünlerinin Geliştirilmesini" hedefleyen proje, uluslararası düzeyde arıcılık sektörüne katkı sağlayacak. Özellikle arı kolonisinde yavru beslemede büyük önem arz eden protein ve probiyotik katkılı yemin koloni verimliliğini önemli ölçüde arttıracağı bekleniyor.

Arı kolonileri için değişen iklim koşullarına karşı önlem

Son dönemde iklim değişimlerinden dolayı bitkilerin yeterince nektar ve polen salgılayamadıkları bundan dolayı da ek besleme de proteinin önemi giderek artmaktadır. Proje kapsamında; belirtilen bu sorunlar ele alınarak, arıların konakladığı iklim şartları da gözetilerek arıların verimini arttırmaya yönelik hem yenilikçi yem formu, hem de yemlerin uygun yemlik formları üzerinden probiyotik katkılı proteinli sıvı arı yemi beslenmesi üzerine çalışmalar yapılacak.

Koloni başına verim artacak

Protein, bal arılarının yavru geliştirmesi için oldukça önemlidir. Eğer protein krizleri oluşursa bakıcı işçi arılar larvalar için besin üretemez ve larvaları besleyecek duruma geldiklerinde genç larvaları tüketmeye başlarlar. Bunun önüne geçmek için ek beslemede proteinli arı yemleri kullanmak veya polen ile besleme yapmak gerekmektedir. Bu proje Türkiye'de koloni başına verim düşüklüğü sorununa da çözüm olacak bir inovasyon projesidir. - DÜZCE