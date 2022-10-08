Aracıma çarptın kavgası

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aracına çarptığını ileri sürdüğü polis memuru ile kavga eden baba ve oğlu, polis memuru tarafından darp edilip tabanca doğrultarak ölümle tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polis memurunun da baba ve oğlundan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Pazar günü Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto kaporta ve boyacısı Gürcan Kartal ile polis memuru M.Ö. arasında park halindeki araca çarpma mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, M.Ö. iddiaya göre sopayla önce Gürcan Kartal'a, ardından olayı görüp müdahale için gelen oğlu Gökhan Kartal'a vurmaya başladı. Baba ve oğlu da M.Ö.'ye saldırarak elinden sopayı aldı. Ardından M.Ö. tabancasını çıkarıp, karşı tarafa doğrultarak öldürmekle tehdit etti. Kartal ve oğlu, bunun üzerine olay yerinden ayrılıp evlerine döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan tarafları karakola götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, sevk edildikleri nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldılar.

"Her yerimi paçavra etti"

Olayı anlatan Gürcan Kartal, "Geldi ve kafama odunla vurmaya başladı. Kolumla kendimi korumaya çalıştım. Kolum, sırtım her yerim mosmor. Her yerimi paçavra etti. Oğlumu çarşıya pide almaya göndermiştim. O da gelirken benim dayak yediğimi görmüş. O da koşarak geldi. Oğluma da vurdu. Ben de elinden sopayı aldım. Elinden sopayı aldıktan sonra bana tabancasını çekti. Tabancanın ağzına mermiyi verdi ve öldürmekle tehdit etti" diye konuştu.

"Psikolojim bozuldu"

Polis memurundan şikayetçi olduğunu belirten Kartal, "Psikolojim bozuldu, uykularım kaçmaya başladı. Bu adamın bana sopayla vurması ve oğlumun, çocuklarımın başına tabanca dayadıktan sonra çok korktum. Ben ömrümde askerden başka yerde silah görmedim. Aynı apartmanda oturuyoruz ama bizim apartmanda kimse birbirini tanımaz. Ben sadece 'Benim arabama çarpmışsın' dedim. Benim arabamı yaptırması falan gibi bir şey de istemedim. Beni darp etti, dayak attı. Ben maddi manevi haklarımı istiyorum. Şikayetçiyim bu arkadaşımdan" dedi.

Kavga anı kamerada

Polis memuru M.Ö.'nün görevine devam ettiği öğrenilirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde polisin baba ve oğluna sopayla saldırdığı, tabancayı doğrultup ölümle tehdit ettiği ve karşı tarafın da yine sopayla polis memuruna saldırdığı anlar yer aldı. - ANTALYA