Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, park halinde bulunan aracın aniden açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıOlay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, park halinde bulunan aracın aniden açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 GU 686 plakalı motosiklet sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği sırada park halinde bulunan 48 NP 173 plakalı otomobilin kapısı şoförü M.P. tarafından aniden açıldı. Hızını alamayarak otomobilin kapısına çarpan motosiklet sürücüsü B.K. yere düşerek yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü B.K., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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