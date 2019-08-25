Son Dakika Haberleri: Aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı
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Aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı, System.String[]

VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki denetimlerde, şüphe üzerine sürücü durduruldu. Aracında narkotik köpek 'Barut' ile yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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