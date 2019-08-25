Aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı
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VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
VAN'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki denetimlerde, şüphe üzerine sürücü durduruldu. Aracında narkotik köpek 'Barut' ile yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
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