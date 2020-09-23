Aracın altına gizlenen 28 kg uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Son Dakika

Aracın altına gizlenen 28 kg uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Aracın altına gizlenen 28 kg uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu -Şanlıurfa'da 28 kilogram esrar ele geçirildi Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Aracın altına gizlenen 28 kg uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
- Şanlıurfa'da 28 kilogram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Met ile yapılan aramada, taban kısmındaki gizli bölmelerde uyuşturucu madde tespit edildi. Aracın alt kısmını açan ekipler 58 paket içerisinde 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayda 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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