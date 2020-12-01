Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde daha önce üç motosiklet hırsızlığı bulunan 17 yaşındaki şahıs, dördüncüsünde Söke polisinin elinden kaçamadı. Aracın altına saklanan şahıs yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Kolçak sokakta park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün gece 01.45 sularında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Ü.A. kaçtığı güzergahta araç altına gizlenmiş şekilde yakalandı. 17 yaşındaki Ü.A. isimli şahsın geçmiş tarihte değişik adreslerde 3 ayrı olayda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu tespit edildi. Son motosiklet hırsızlığı ile 4 ayrı dosyadan işlem yapılan Ü.A. adli mercilere sevk edilirken; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN