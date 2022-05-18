Aracın altında kalan çocuğu vatandaşlar böyle kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bekleyen anne ve kız çocuğuna araba çarptı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.K idaresindeki 06 BA 4307 plakalı araç, virajı döndüğü esnada kaldırımdan karşıya geçmeye çalışan anne C.G. ve kız çocuğu B.G. 'ye çarptı. 8 yaşındaki B.G aracın altında kalırken, Anne C.G. hafif yaralandı. 8 yaşındaki B.G., bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kazada yara alan B.G. ve anne C.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.