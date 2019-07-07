Son Dakika Haberleri: Aracın altında kalmaktan 8 saniye ile kurtuldu
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Aracın altında kalmaktan 8 saniye ile kurtuldu

1 saat önce

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak tel örgülü bariyerlere çarptı.

Aracın altında kalmaktan 8 saniye ile kurtuldu, System.String[]
KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak tel örgülü bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 8 saniye önce kazanın olduğu noktada bulunan yaya şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kağıthane'deki kaza dün saat 14: 30 sıralarında Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre drift yapmak isteyen otomobilin sürücüsü, hızla girdiği kavşaktan sağ yola girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda araç önce kaldırıma çıktı ardından yol kenarındaki tel örgülere çarparak takla attı. Kamera kayıtlarına göre 8 saniye önce kazanın olduğu noktada bulunan bir yaya ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler takla atan otomobilin içindeki gencin yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve öncesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı,  polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:45 Kaynak: DHA
Ferman Caddesi, Kağıthane, Güncel
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