Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

20.04.2022 09:56

Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Eczaneye giden kadın biranda yolun ortasına yığıldı Adıyaman'da, hastaneden çıkarak eczaneye giden bir kadın, biranda yolun ortasına yığılarak saniye farkla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Eczaneye giden kadın biranda yolun ortasına yığıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, hastaneden çıkarak eczaneye giden bir kadın, biranda yolun ortasına yığılarak saniye farkla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneden çıkan yabancı uyruklu bir kadın, hastane çıkışı eczaneye doğru ilerledi. Yanında bulunan eşiyle birlikte eczaneye giden kadın, hastane yanında bulunan yolda biranda yere yığıldı. Yol ortasına düşen kadın, 2 saniye fark ile yoldan geçen aracın altından kalmaktan kurtuldu. Yere yığılan kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Geçtiğimiz hafta yaşanılan olay ise iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadın, vatandaşlar tarafından yerden kaldırılarak yeniden özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve tansiyonu düştüğünden dolayı baygınlık geçirdiği öğrenilen kadın, aldığı tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildi.

Kadının aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu dile getiren esnaflardan Burak Subatan, "Ben burada arabanın içerisindeydim, karşıdan bayan geldi. Burada eczaneden ilaç alacaklardı. Eşi eczaneye ilaç almaya girdi ve kadın ise burada bekliyordu. Aniden geri geri giderek sırt üstü düşerek kafasını yere çarptı. Yol ortasına düştü, faciaya da ramak kaldı yani. İki araç geçti ve ikinci aracı teğet geçti yani. İki saniye daha erken düşmüş olsaydı arabanın altına girebilirdi daha kötü olurdu. Durumu şuan iyi, hastanedeki arkadaşlardan taburcu olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aniden fenalaşan kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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