Aracın altındaki kediyi kurtarmak isterken başka bir aracın altında kaldı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir çocuk, aracın altındaki kediyi kurtarmak isterken sokağa giren başka bir aracın altında kalarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, küçük yaşlardaki bir çocuk, sokakta arkadaşlarıyla oynarken park halinde bulunan bir aracın altındaki kediyi fark etti.

Aracın altına eğilerek kediyi kurtarmak isteyen çocuk, bu sırada sokağa giriş yapan başka bir aracın altında kaldı.

Olayı gören esnaf, telaşla araç sürücüsünü uyardı. Aracın altından kurtarılan çocuk, çevredeki bir esnaf tarafından kucaklanarak hastaneye götürüldü.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana gelen ve hastanedeki tedavisi tamamlanan çocuk, taburcu edilerek evine gönderildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun aracın altındaki kediye bakması, sokağa giren aracın altında kalması ve çevredeki esnafın çocuğu kurtarma çabaları yer alıyor.